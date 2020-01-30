فيديو نادر : للراحل”سعيد صالح” من كواليس تسجيل فيلم “الفارس والأميرة”

المستقلة/ منى شعلان/ كشف صناع فيلم الأنيميشن المصري “الفارس والأميرة” عن فيديو نادر للنجم الراحل سعيد صالح، من كواليس تسجيل دوره بالفيلم .

حيث يجسد سعيد صالح ، دور “أبو الرياح” ضمن أحداث الفيلم ، وظهر خلال الفيديو ، المنشور عبر مواقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهو بداخل الإستديو يسجل دوره بخفة دمه المعهودة.

الفارس والأميرة إنتاج مشترك مصري سعودي، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم “داهر” الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة ،وتقوم فكرة الفيلم على راوٍ يحكي القصة، بطريقة الرسوم المتحركة مع سبع فقرات استعراضية وموسيقى تصويرية، تم تنفيذها جميعًا بواسطة مواهب محلية.

الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

وكان العرض العالمى الأول للفيلم فى مهرجان الجونة السينمائى، كما عرض فى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.

وحصل الفيلم على إشادات عربية وأجنبية، كعمل فني يتناول قصة واقعية تاريخية ممزوجة بالخيال، وتتكامل فيها عناصر الإنتاج والتأليف والأداء والتصوير والموسيقى والألحان والإخراج ، كما يعرض حاليا بدور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربي.