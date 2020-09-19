فيديو نادر.. عمرو دياب يقلد أشهر معلقى كرة القدم فى مصر

المستقلة / منى شعلان/ من حين لآخر ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو ، للهضبة عمرو دياب ، من أحد لقاءاته التليفزيونية القديمة ، التى تعود إلى زمن الثمانينات والتسعينيات .

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، مقطع فيديو نادر من لقاء تليفزيوني قديم للفنان عمرو دياب مع الإعلامي طارق حبيب ، فى بداية مشواره الفني.

وظهر دياب وهو يقلد مجموعة من المعلقين الرياضيين حينها ، مثل الكابتن لطيف و على زيوار وإبراهيم الجويني، وحاز الأمر على إعجاب محبي الهضبة الذى أبدع فى تقليد المعلقين بطريقة مرحة.

يذكر أن عمرو دياب أحيا ، خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، وهو الحفل الأول له هناك منذ أزمة فيروس كورونا المستجد ، كما طرح مؤخرا أغنية “أماكن السهر” من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.