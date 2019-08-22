فيديو موشن جرافيك جديد لدار الافتاء

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

دار الإفتاء في فيديو موشن جرافيك:

– ليس هناك تنازع بين مظاهر الحضارة الحديثة وبين الدين كما تزعم تيارات التشدد

– الإسلام كان أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون

– حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح

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رابط الفيديو على اليوتيوب : https://youtu.be/PVcy_fxEIFU

رابط الفيديو على الفيس بوك : https://www.facebook.com/watch/?v=2425570034177173

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أكدت دار الإفتاء المصرية أنه ليس هناك تنازع بين مظاهر الحضارة الحديثة وبين الدين كما تزعم تيارات التشدد؛ بل الإسلام كان أكبر مصدر للحضارة والرقي على مر القرون.

وأضافت في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن التأمل في نصوص القرآن والسنة، والمقاصد العامة لشريعتنا الإسلامية، يرشدنا إلى أن صناعة الحضارة وعمارة الأرض وتدبير منافع الناس والاجتهاد في تحقيق ذلك هو مراد إلهي تتحقق معه معاني استخلاف الإنسان في الأرض، ويثاب المرء عليه في الدنيا والآخرة.

وأشارت الدار إلى أن حضارة الإسلام تنطلق من بناء الإنسان وتقوم على إرساء قيم العدل والمساواة والحرية والتسامح، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]. أي: أمركم بعمارتها.