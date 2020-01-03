فيديو : من ثلاجة مطار المثنى هتافات تنعى اعتداء مطار بغداد

المستقلة / فيديو : من ثلاجة مطار المثنى .. هتافات تنعى شهداء اعتداء مطار بغداد الدولي. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار العراق: الاضطرابات تدفع مليارات الدولارات للهرب اخر الاخبار سعودي يدفع رشوة 4 ملايين ريال ليدرج والدته على قوائم الإرهاب اخبار كيف نظرت دول العالم الى اغتيال سليماني والمهندس؟ اخبار أهالي ذي قار يحيون اربعينية شهداء جسر الزيتون التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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