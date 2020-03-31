فيديو من المستشفى يدفع كلوب للبكاء

وقال كلوب: “لقد أرسل لي أحدهم يوم أمس فيديو للعاملين في الرعاية الصحية، في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وهم يغنون أغنية “لن تسير وحيدا”. لقد انهمرت بالبكاء مباشرة. أنه أمر لا يصدق”.

وظهر في الفيديو عدد من الأطباء والممرضين والعاملين في الإسعاف، وهم يلوحون بأيديهم ويغنون “لن تسير وحيدا”، بينما يفصلهم باب زجاجي.

وتعرف أغنية “لن تسير وحيدا” لجماهير ليفربول، التي طالما غنتها للفريق قبل وبعد المباريات على ملعب أنفيلد الشهير.

وأشار كلوب إلى أنه من “المخجل” التفكير بتحقيق لقب الدوري الآن، بينما يعاني العالم من أزمة فيروس كورونا.

وقال كلوب: “العاملون في الرعاية الصحية يعرضون أنفسهم للخطر، من أجل مساعدة المرضى، لذا لا يسعني سوى تقديرهم واحترامهم”.

وأعرب كلوب عن أمنيته بوحدة العالم، في وجه كورونا، ليتحدث الجميع عن هذا الحدث بعد عشرات السنين بطريقة إيجابية، حول “هزيمة” الفيروس.

وكان كلوب قد نشر فيديو له وللاعبي ليفربول وهم يوجهون رسالة شكر عبر الفيديو، الخميس، للعاملين في النظام الصحي حول العالم.