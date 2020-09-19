فيديو.. منى زكي فى جلسة تصوير وإبنتها تشعل إنستغرام بأغنية أجنبية
المستقلة/ منى شعلان/ خضعت الفنانة منى زكي ، لجلسة تصوير جديدة، تودع بها فصل الصيف ، فى أحدث ظهور لها ، من خلال مقطع فيديو ، نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة:” نهاية الصيف”.
وظهرت الفنانة المصرية ، فى كامل تألقه وأناقتها ، وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور ، وجاءت التعليقات من قبل الفنانين كالتالى : علقت ليلى علوى : قمر ، بينما الفنان أحمد السعدنى : دائما رقيقة ، والفنانة صابرين : جميلة من جواكى”.
فى الوقت ذاته تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الفنان أحمد حلمى ومنى زكى وهى ترقص على أنغام إحدى الأغانى الأجنبية.
وتعتبر الابنة “لي لي” هي الابنة الكبرى لهما ، والأكثر ظهورًا على وسائل التواصل الاجتماعي ، فهى تحب الرسم كثيراً ، ودشنت صفحة عبر تطبيق إنستغرام، لمشروع لها وهو الرسم على الملابس والحقائب والأحذية ، بالتعاون مع صديقة لها وأنها بدأت في الرسم على الحقائب لبيعها، لكن والدتها نصحتها بالرسم على مقتنيات أصدقائها البسيطة في البداية حتى تنجح فكرتها ، وقد اكتسبت تلك الموهبة من والدها الفنان أحمد حلمى.
الجدير بالذكر أن الفنانة منى زكي تواصل تصوير مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” مع المخرج تامر محسن، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون توقف ، لعرضه فى الموسم الرمضاني المقبل.
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@dr_m.maher لي لي إبنه احمد حلمي و منى زكي بعد أن أصبحت شابه في احدث ظهور لها . د.محمد ماهر استشاري جراحة التجميل، نحت الأنف بدون جروح خارجية و نحت الجسم تحت تأثير البنج الموضعي و شد ترهلات الجسم @dr_m.maher @dr_m.maher . . . . . . . . . #Egypt #Egyptcelebrity #عمرو_دياب #تامر_حسني #هنا_الزاهد #دنيا_سمير_غانم #انغام #شيرين #اليسا #نانسي_عجرم #احمد_عز #مصر #المغرب #السعوديه #لبنان #حماقي #محمد_رمضان #ايمي_سمير_غانم #امير_كرارة
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Ending summer in style 😊 Had a great time shooting this fashion shoot with @soochfashion ..Thank you.. I really enjoyed it 🙂 Thanks to the lovely team behind this Photography: @bilohussein Cinematography: @afilmbyseifismail Styling: @maigalal Make Up: @monagamalofficial Hair: @tahergamil1 Celebrity Management: @ginger_talent_management
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