فيديو : ممثل يناشد السيسي باكيا لإعادته الى مصر

ناشد الممثل المصري عمرو يسري الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتدخل بمساعدته والعالقين في الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى مصر، بعد تعليق حركة الطيران بين دول العالم، كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح يسري ما حدث معه، في بث مباشر عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلا إنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 آذار (مارس) وكان من المقرر أن يعود يوم 18 من نفس الشهر، لكن “مع انتشار أخبار فيروس كورونا خاف من ركوب الطائرة التي يكون بها عدد ركاب يتجاوز 300 راكب”.

وأضاف أنه كان يظن أن الأمر سيمر وأنهم سيكتشفون علاجا للفيروس، وأن الأزمة لن تأخذ إلا أسبوعاً أو اثنين على أكثر تقدير، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث بدأ موضوع الحجر الصحي وتعليق الطيران، فسمع عن طائرتين لعودة المصريين، الأولى يوم 3 نيسان (أبريل) والثانية 6 نيسان (أبريل)، وقتها تواصل مع القنصلية المصرية وذهب إلى مقرها لكنه وجدها مغلقة، ثم تواصل عبر الإيميل ووجد رداً معروفاً إليكترونيا.

وأشار يسري إلى أنه فوجئ أن الطائرات ستقل المصريين من واشنطن، فيما هو يتواجد في نيويورك، والمسافة بينهما خمس ساعات، لذا لم يستطع اللحاق بالطائرات، مبينا أنه كان يتمنى أن يتم الإعلان أن الطائرات فقط من واشنطن وقتها كان من الممكن أن يحاول، وأكد أن هناك قراراً الآن بعودة العالقين، لكنه فوجئ بوجود بنود خاصة عليه أن يوافق عليها قبل ركوب الطائرة.

البند الأول أن يدفع ثمن تذكرة الطيران، أما البند الثاني أن مصاريف الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مرسى علم عليه أيضا، لافتا إلى أن ثمن الغرفة المزدوجة في اليوم 750 جنيهاً، والفردية 1500 جنيه، ولأنه يعيش بمفرده عليه أن يجلس في غرفة فردية، ولمدة 14 يوماً، وستصل التكاليف بالإضافة إلى ثمن التذكرة إلى حوالي 25 ألف جنيه، ولا بد أن يوافق قبل ركوبه الطائرة.

ولم يتمالك يسري دموعه في نهاية الفيديو، وناشد الرئيس المصري بالتدخل، مؤكداً أن لا أحد يعرف كيف يعيش هو وآخرون في الولايات المتحدة منذ شهر وأكثر، ومن أين يصرفون.