فيديو.. ممثل أمريكي شهير يتعرض للضرب من مجهول أثناء سيره في شوارع نيويورك

المستقلة/منى شعلان/ تعرض الممثل الأمريكي ريك مورانيس ، لهجوم مفاجئ أثناء سيره في أحد شوارع مدينة نيويورك،حيث قام رجل مجهول بضربه وطرحه أرضا دون سبب ثم تركه وانصرف، ملقى على الأرض.

وطلبت شرطة نيويورك فى تحديد هوية مهاجم مورانيس ، وتم نقل الممثل الأمريكى إلى أحد المستشفيات ، لتلقى العلاج اللازم ، وكشف مدير أعمال ريك ، أن حالته الصحية بخير ولاداعى للقلق عليه ، قائلا:” أن ريك مورانيس بخير وممتن للجميع “.

ولمع ريك مورانيس خلال الثمانينات والتسعينات، فى دور البطولة من خلال عدد من الأعمال مثل Parenthood، Spaceballs، Little Shop of Horrors وسلسلة Ghosbustersفي الجزء الأول والثاني.

ثم ابتعد عن مجال الثمثيل لسنوات طويلة قام فيها برعاية أولاده والعمل في مجال الصوت، ليعود مؤخرا لإعادة إحياء سلسلة Shrunk ، وينضم إلى فريق عمل النسخة الجديدة من فيلم Honey, I Shrunk the Kids، ويحمل الجزء الجديد من الفيلم عنوان Shrunk، الذي سيشارك في بطولته Josh Gad.