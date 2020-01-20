فيديو: ملحن شهير يعلن إهداء المتسابقة “هايدي محمد” لحن أول أغنية لها

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الملحن والمطرب محمد رحيم، تضامنه مع الطفله هايدي محمد ، بعد إقصائها من برنامج المواهب “ذا فويس كيدز”،وحذف الفيديو الخاص بها عبر موقع يوتيوب.

ووجه محمد رحيم رسالة للطفلة عبر برنامج “Et بالعربي”، قائلا : “أنا مش هقولك هارد لك، أنا هقولك ألف مبروك، أنتي مشوارك الفني الحقيقي بدأ من خروجك من ذا فويس، أو من الموقف اللي حصلك، وتضامن الجميع في الوطن العربي معاكي وأعتبرك من اليوم أنك أصبحتِ نجمة”.

واختتم : “أعلن أنني من أول من يقدمك إلى الجمهور، من خلال لحن مقدم مني إلى صوتك الذي يعتبر “فلتة” في هذا العصر”.

كما تلقت الطفلة هايدي محمد ، البالغة من العمر 12 عاما ، إتصالا هاتفيا من النجم تامر حسني لمقابلتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لدعمها وتبني موهبتها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، مع هايدي محمد ، بعد إقصائها ، معربين عن غضبهم ، نظرا لجمال صوتها ، وأنها تستحق أن تستمر بالبرنامج ، كما أطلقوا عليها لقب “أحلى صوت”.