فيديو : مكبرات ساحة التحرير تنعى “ابو مهدي المهندس”

المستقلة / فيديو : مكبرات ساحة التحرير تنعى الحاج “ابو مهدي المهندس”. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار وزير العمل يعلن موافقة مجلس الوزراء على زيادة رواتب العمَّال المضمونين اخر الاخبار خامنئي يتوعد قتلة سليماني وروحاني يتحدث عن انتقام اخر الاخبار شاهد : تعليق مؤثر لـ”إليسا” على اغتيال قاسم سليماني اخر الاخبار شاهد : ماذا وجدوا مع “قاسم سليماني” بعد مقتله بصاروخ أمريكي التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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