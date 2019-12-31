فيديو : مكبرات الصوت في ساحة التحرير تعلق على ما يجري في السفارة الأمريكية

المستقلة / مكبرات الصوت في ساحة التحرير تعلن ان ما يجري في الخضراء لا علاقة له بساحات التظاهر . إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخبار انفجار يستهدف مقهى في ميسان اخر الاخبار السفارة الامريكية تنصح مواطنيها بعدم الاقتراب من مبنى السفارة ببغداد اخر الاخبار ارتفاع عدد المشيعين المصابين من الحشد الشعبي إلى 32 جريحاً اخر الاخبار وثيقة : تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال الى التقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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