فيديو : مقتل مذيعة شهيرة كانت في الطريق إلى عملها

المستقلة / لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم المذيعة الرياضية الشهيرة كارلي ماكورد، في تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات بكرة القدم الأمريكية في ولاية لويزيانا.

وتوفيت ماكورد صاحبة الـ30 عاما، في حادث تحطم الطائرة إلى جانب 4 أشخاص آخرين، في حين نجا راكب واحد فقط من الموت.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv

— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019