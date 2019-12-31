فيديو : مقتل مذيعة شهيرة كانت في الطريق إلى عملها

فيديو : مقتل مذيعة شهيرة كانت في الطريق إلى عملها

المستقلة / لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم المذيعة الرياضية الشهيرة كارلي ماكورد، في تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم لحضور مباراة في بطولة الجامعات بكرة القدم الأمريكية في ولاية لويزيانا.

وتوفيت ماكورد صاحبة الـ30 عاما، في حادث تحطم الطائرة إلى جانب 4 أشخاص آخرين، في حين نجا راكب واحد فقط من الموت.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv — David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019

واضطر قائد الطائرة للقيام بمحاولة هبوط اضطراري بعد دقائق قليلة من الإقلاع، إلا أن الطائرة تحطمت خلال ذلك.

وقال مسؤول في الشرطة، إن محققي هيئة الطيران الاتحادية يجرون تحقيقا في أسباب الحادث.

جدير بالذكر، أن الطائرة تحطمت في ساحة انتظار سيارات مفتوحة ولم تصطدم بأي مبنى.