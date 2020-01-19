فيديو : مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

المستقلة/ تعرض شاب مسلم في بريطانيا للطعن في قلبه بالسكين على يد اثنين من المراهقين “دون سبب واضح”، على طريق عام في غرب العاصمة لندن.

ألقت الشرطة القبض على مراهقين بريطانيين بتهمة قتل يوسف محمد البالغ من العمر 18 عامًا، حيث تعرض لهجوم وحشي على يد «وليام هينز» 18 عامًا، ومراهق آخر لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية.

وطعنوا يوسف بسكين خارج متجر للمواد الغذائية في شبردز بوش، غرب لندن، حيث كان يوسف يسير على طريق أوكسبريدج مع أصدقائه عندما عبر المتهمون من الجانب الآخر للشارع واستوقفوه بالسكين “دون سبب”.