(فيديو): كارثة.. كاميرات الكشف عن «كورونا» بمطار بغداد معطلة

(فيديو): مفاجأة.. كاميرات الكشف عن «كورونا» بمطار بغداد معطلة

(المستقلة) ممدوح بليغ/ فجرالنائب جواد الموسوي عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، مفاجأة صادمة حول عمليات وإجراءات الكشف عن فيروس كورونا، للوافدين لمطار بغداد.

وأكدالموسى في بيان له، عن عطل الكاميرا الحرارية الكاشفة لفيروس كورونا المثبتة بمطار بغداد، موضحاً أنها «تقرأ بالخطأ».

ونشر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، فيديو يظهر تعطل الكاميرات المسؤولة عن الكشف على الوافدين لرصد أ ي حالة إصابة بكورونا.

وأضاف الموسوي «إلى خلية الأزمة الفاشلة المشكله بأمر رئاسة الوزراء، هل تعلمون أن جهازي الكاميرا الحرارية المنصوبة في مطار بغداد الدولي أحدها عاطل والثاني قراءته خاطئة».

وتابع مستنكرا، «هل تعلمون أن ضباط الجوازات لا يلبسون الكمامات ولا يزودون بها، وهل تعلمون أن أغلب الوافدين لا يفحصون ولا يتخذ بحقهم الحجر الطبي لقلة الكوادر الطبية وعطل الأجهزة، وهل تعلمون أن الحالة الموجبة المكتشفة لكرونا فايرس في بغداد دخلت عبر مطار بغداد».

ودعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول هذا الإهمال الجسيم، مضيفا، « يجري أن يجري رئيس الحكومة تحقيقاً بالموضوع ويعاقب المقصرين، وأن يشرف بنفسه على هذا الموضوع الخطير أسوة بباقي الدول التي حرصت حكوماتها على متابعة المرض بشكل مباشر لخطورته».