فيديو ..مغني إنكليزي يصدر أغنية جديدة لصلاح وماني

(المستقلة)..نشر المغني الإنكليزي جايمس بروكس الشهير بيونجن والمعروف بتشجيعه لفريق ليفربول أغنية جديدة للمصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني.

ونشر يونجن الاغنية عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، بشكل رسمي عقب تتويج ليفربول باللقب الأول له منذ سنوات.

الأغنية لاقت نجاحًا معقولًا بين جماهير ليفربول المنتشية بتحقيق اللقب الأول لهم منذ 30 عامًا في الدوري الإنكليزي.

وكان محمد صلاح وساديو ماني قد ساهما بشكل واضح في تحقيق ليفربول للقب الدوري الإنجليزي، بعد المشاركة التهديفية المؤثرة لهما.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي خلف أوباميانج وفاردي وإنجز وبرصيد 17 هدفًا.