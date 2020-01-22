فيديو : معتز مطر يكشف تفاصيل اختراق موقع قناة الشرق

المستقلة / كشف الإعلامي المصري، معتز مطر، أن الاختراق الذي تعرضت له قناة الشرق الفضائية مؤخرا كان مصدره الكلية الفنية العسكرية في منطقة “كوبري القبة” بمحافظة القاهرة، وذلك بالقرب من مقر المخابرات العامة.

والأحد الماضي، أعلنت قناة الشرق، استيلاء سلطة الانقلاب على موقع القناة على شبكة الإنترنت، وكذلك حساب القناة على موقعي “تويتر” و”إنستغرام”، لافتة إلى أنه تم “نشر بعض المواد التي لا تمت للقناة بصلة”، مؤكدة أن ذلك يأتي “في إطار سياسة الاستهداف الدائم للقناة ولمنصاتها المختلفة من قبل نظام الانقلاب وبعض الأنظمة الداعمة له في المنطقة.