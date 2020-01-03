فيديو : مظاهرات في “كشمير” تنديداً بعملية اغتيال قاسم سليماني

المستقلة / مظاهرات سكان #كشمير المنددة بالعملية الأمريكية في بغداد التي أودت بحياة الجنرال #قاسم_سليماني. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار فيديو : مكبرات ساحة التحرير تنعى “ابو مهدي المهندس” اخر الاخبار وزير العمل يعلن موافقة مجلس الوزراء على زيادة رواتب العمَّال المضمونين اخر الاخبار خامنئي يتوعد قتلة سليماني وروحاني يتحدث عن انتقام اخر الاخبار شاهد : تعليق مؤثر لـ”إليسا” على اغتيال قاسم سليماني التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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