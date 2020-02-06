فيديو : مُسن يودع زوجته في اللحظات الأخيرة من حياتها

فيديو : مسن يودع زوجته في اللحظات الأخيرة من حياتها

المستقلة / هرت لقطات مؤثرة لزوج مسن وهو يودع زوجته في اللحظات الأخيرة من حياتها قبل فاتها داخل وحدة عناية مركزة بأحد المستشفيات.

وكان تم إدخال كل من زهانج والسيدة وين، البالغين من العمر 85 و 87 عامًا ، المستشفى في يوم واحد الشهر الماضي في مدينة تشنجدو ، عاصمة مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

وفقًا لمستشفى شيندو تم إرسال الزوج أولًا غلى المستشفى ، بعد أن عانى من مرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة وتصلب الشرايين، لتلحق به زوجته في اليوم التالي.

وصل الزوج إلى المستشفى في 16 يناير الماضي، بينما فقدت زوجته ، وهي مريضة بمرض الزهايمر، وعيها بسبب فشل الجهاز التنفسي لتحلق به في اليوم التالي من دخوله إلى المستشفى ، حيث تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة.

ومع تدهور حالة الزوجة المخلصة خلال شهر يناير، طلب الزوج الثمانيني الذي يتلقى العلاج في قسم الجهاز التنفسي بنفس المستشفى، ان يراها للمرة الاخيرة بعد ان علم بسوء حالتها، ليودعها إلى الأبد.

وطالب الزوج المسن أبناءه في 30 يناير الماضي، أن يرى زوجته لأنه لن يكون قادرا على رؤيتها مرة أخرى في الحياة.

بموافقة طبيبه، وضع الزوج المسن على سرير بجانب زوجته في وحدة العناية المركزة، في مشهد مصور يظهر وداعهما الأخير.

وفقا للتقارير، عاد السيد تشانغ بالرضا إلى غرفة المستشفى في وقت لاحق من نفس اليوم، لكن أسرته اختارت حتى الآن عدم الكشف عن وفاة زوجته في الساعات الأولى من يوم 31 يناير.