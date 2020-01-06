فيديو مسرب لـ “الحلبوسي”.. بشأن الوجود الأمريكي في العراق

المستقلة / سربت اليوم الاثنين مداخلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التي طلب قبلها قطع البث الاعلامي المباشر يوم الأحد أثناء التصويت على قرار انهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار بعد نانسي عجرم ..فنانة لبنانية اخرى تتعرض للسرقة اخبار عبد المهدي يبحث مع السفير الأمريكي تنفيذ أنسحاب القوات الأجنبية من العراق اخر الاخبار بالصور ..نجمات السينما يتألقن في حفل (Golden Globes) اخر الاخبار بكين تدعو واشنطن لعدم إساءة استغلال القوة والاستخدام الجائر للعقوبات التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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