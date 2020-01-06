فيديو مسرب لـ “الحلبوسي”.. بشأن الوجود الأمريكي في العراق

المستقلة / سربت اليوم الاثنين مداخلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التي طلب قبلها قطع البث الاعلامي المباشر يوم الأحد أثناء التصويت على قرار انهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.