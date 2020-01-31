فيديو : مريض صيني يسعل متعمدا على موظفتي استقبال

المستقلة / تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه أحد المصابين بفيروس “كورونا” وهو يسعل عمدا في وجه عنصرين طبيين داخل أحد المستشفيات الصينية.

وأفاد أحد الحسابات بأن الفعل صدر من مصاب بفيروس “كورونا” كان يعاني لأربعة أيام من الحمى وحرارة بلغت 39 درجة مئوية.

وذكر أيضا أن الحادثة التقطتها كاميرات المراقبة داخل مستشفى في مدينة ووهان، حيث بؤرة الوباء الجديد.

ويظهر في مقطع الفيديو الصادم رجل يتحدث إلى موظفة استقبال بأحد المستشفيات ثم يخلع في حركة استعراضية قناعه الطبي الواقي، ويسعل في اتجاه الموظفة ثم ينتقل إلى أخرى مجاورة مكررا ذات الفعل المستهجن.

وقال المصدر إن المريض الصيني خرج عن طوره، وانتقم بهذه الصورة الخطيرة بعد أن أبلغ بوجود نقص في الأدوية بهذا المرفق الطبي.