فيديو مرعب.. ما حقيقة آلاف الغربان التي تحلق فوق ووهان

المستقلة / يعرف الغراب بأنه حيوان يتغذى على الكائنات الحية الميتة انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو، شوهد آلاف المرات على المواقع الاجتماعية، ويزعم ظهور عدد كبير من الغربان فوق سماء مدينة ووهان الصينية، التي كانت مصدر انتشار فيروس كورونا.

وظهر الفيديو يوم 11 فبراير على موقع فيسبوك، حيث قال ناشره: “انتشار عدد مقلق من الغربان في ووهان.. ما الذي يجذب هذا العدد الكبير؟ مئات الناس يموتون طوال الوقت”.

Large flocks of crows in a city in China. Most likely attracted to the scent of the bodies being cremated due to coronavirus outbreak. #coronavirus #coronavirusoutbreak pic.twitter.com/vUv92qbx4d

— 24/7 Crisis News LIVE ☢ (@livecrisisnews) February 11, 2020