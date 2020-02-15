فيديو مرعب.. ما حقيقة آلاف الغربان التي تحلق فوق ووهان

المستقلة / يعرف الغراب بأنه حيوان يتغذى على الكائنات الحية الميتة انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو، شوهد آلاف المرات على المواقع الاجتماعية، ويزعم ظهور عدد كبير من الغربان فوق سماء مدينة ووهان الصينية، التي كانت مصدر انتشار فيروس كورونا.

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وظهر الفيديو يوم 11 فبراير على موقع فيسبوك، حيث قال ناشره: “انتشار عدد مقلق من الغربان في ووهان.. ما الذي يجذب هذا العدد الكبير؟ مئات الناس يموتون طوال الوقت”.

Large flocks of crows in a city in China. Most likely attracted to the scent of the bodies being cremated due to coronavirus outbreak. #coronavirus #coronavirusoutbreak pic.twitter.com/vUv92qbx4d — 24/7 Crisis News LIVE ☢ (@livecrisisnews) February 11, 2020

وبعدها، أعادت عدد من الصفحات نشر الفيديو على تويتر وفيسبوك ومختلف المنصات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى جدل كبير.

ويعرف الغراب بأنه حيوان يتغذى على الكائنات الحية الميتة والحشرات، وهو الأمر الذي جعل المعلقين يربطون بين ظهوره في ووهان وضحايا فيروس كورونا.

وبعد القلق الذي خلفه الفيديو، سارعت وكالة فرنس برس إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة، من خلال أداة “fact check” للتحقق من صدقية الأخبار المتداولة.

وقالت الوكالة إن “المعلومات غير صحيحة.. تم تصوير الفيديو على بعد أكثر من 1000 ميل شمال غرب ووهان، بالضبط في مدينة شينينغ الصينية في مقاطعة تشينغهاي”.

وأضافت أن الفيديو جرى تصويره يوم 9 فبراير ونشر لأول مرة على منصة “ويبو”، وجاء في التعليق المرفق “مشهد شتوي مألوف ومرعب لكنه جميل في شينينغ”.

وتابع ناشر الفيديو: “هذا المنظر مألوف منذ أن انتقلت إلى السكن في هذه المنطقة في سبتمبر 2019، مع بداية فصل الشتاء”.

يشار إلى أن ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، تعد معقل ظهور فيروس “كورونا” وسط الصين.