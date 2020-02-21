فيديو: محمد عساف يطرح «شهالحلاوة» باللهجة العراقية

(المستقلة) – منى شعلان/طرح المطرب محمد عساف، أحدث أغنياته باللهجة العراقية والتي حملت عنوان “شهالحلاوه” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

والأغنية من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، وتقول كلمات الأغنية :

شهالحلاوه وهالنزاكَه وهالجمال

سحر بعيونك حبيبي شي خيال

فدوه للغمازة اروح

والشفايف والشعر

صارلي شقد اني عايش

ماشفت هيجي بشر

اقرا المزيد : شاهد: إطلالة رانيا يوسف بمهرجان الفجيرة.. والجمهور: حلو الاستايل

وكان الفنان محمد عساف، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، وقدم خلال مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية والتى حازت على إعجاب الجمهور.

كما وجه المطرب محمد عساف ، منذ قليل ، الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد عن مبادرة صناع الأمل، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلاً:” شكرا لكل من تابع و حضر حفلة مبادرة صناع_الأمل. و كل الشكر و التقدير لسمو الشيخ محمد بن راشد صانع الأمل…الأمل باقي و مستمر”.