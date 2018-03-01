فيديو .. محمد شاكر يطلق أغنية “يا حياتي”

(المستقلة)..أطلق الفنان اللبناني محمد شاكر عبر قناته على اليوتيوب فيديو كليب أغنيته الجديدة “يا حياتي” من كلمات أحمد ماضي وألحان زاهر حمودة وتوزيع زاهر ديب وميكس وماسترينغ روجيه ابي عقل، وتعاون على صعيد الإخراج مع المخرج محمود رمزي.

أغنية “يا حياتي” من اللون الرومنسي اللبناني، تميزت بالموضوع البسيط حيث صاغ أحمد ماضي كلماته من السهل الممتنع، أما اللحن فإنه رومنسي يلعب على وتر الإحساس والوجدان.

تُحقق أغنية “يا حياتي” نسبة مشاهدة مرتفعة على اليوتيوب، فقد حققت في غضون أسبوع من صدورها 400 ألف مشاهدة، وسط إجماع من متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي على جمالية الأغنية.

وتُعد أغنية “يا حياتي” ثاني أغنية مصورة في رصيد محمد شاكر بعد أغنية “لما تحن”، ويُشرف على إدارة أعماله المنتجة اللبنانية هيفاء الفقيه صاحبة شركة Simple L.