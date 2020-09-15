فيديو.. محمد رمضان يوضح بعض الحقائق حول الراحل أحمد زكي والسقا والفيشاوي

المستقلة/منى شعلان/ كشف الفنان محمد رمضان ، عن عدم مشاركته فى تنفيذ مسلسل، يجسد من خلاله شخصية الفنان أحمد زكي، وذلك بسبب إختلاف ورثة الفنان الراحل ، حول الموافقة على حدوث ذلك.

ونفى محمد رمضان حدوث خلاف بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال تصريحات له ببرنامج The Insider بالعربي بسبب ترتيب الأسماء فى مسلسل “نسل اغراب”، وقال إن أحمد السقا نجم كبير له تاريخ كبير، وفي حال عمل معه فإن الأقدمية تقول إن اختيار مكان اسمه يعود له، وهذا ما سيقوله للسقا.

وحول ما تردد عن احتمال تغيير اسم مسلسله الجديد “موسى”، لتطابقه مع اسم فيلم للمخرج المصري بيتر ميمي، وهو ما نفاه محمد رمضان، مؤكدا أن الاسم الأنجح هو الذي سيعيش، وفي النهاية هذا مسلسل وذاك فيلم، وربما كان سيفكر في التراجع لو وجد مسلسل آخر بنفس الاسم.

كما علق محمد رمضان على نية الفنان أحمد الفيشاوى فى طرح أغنية بعنوان “نمبر 2” : “مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1”.

وعن آخر أعماله الفنية أوضح الفنان المصري ، أن موعد بدء تصوير فيلمه الجديد “بطل عادي” لم يتحدد حتى الآن ، وإنه يتمنى عودة دور السينما للعمل، فليس بمقدوره عمل فيلم يشاهده 25% فقط من الجمهور، ويمكن في ظروف “كورونا” عمل مسلسل، أو العمل لمنصة “يوتيوب” أو غيرها من المنصات.

من ناحية أخرى بدأ الفنان محمد رمضان اليوم تسجيل أحدث أغانيه، وذلك بعد أيام من وصول عدد مشاهدات “أنت جدع” مع نفس الفريق إلى مايقرب من الـ 73 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.