فيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لأحمد الفيشاوى: أخرك معايا صورة.. والأخير يرد

المستقلة/ منى شعلان/ يستعد الفنان أحمد الفيشاوي ، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “نمبر 2″، على طريقة الفيديو كليب، تحمل إسقاطًا على أغنية “نمبر 1” للفنان محمد رمضان.

ورداً على ذلك ، أعلن محمد رمضان، لطرحه أغنية الجديدة تحمل اسم “الدبابة” ، على طريقة الفيديو كليب أيضاً ، تحمل سخرية من الفيشاوي وأغنيته.

وتقول كلمات أغنية “دبابة” لمحمد رمضان: “دايما عامل سابنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، مايخصنيش ظروفك، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة”.

وعن أغنية رمضان ، قال الفيشاوي فى تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي،: “أستاذ محمد رمضان مش هقبل اعتذارك”.

🔴بعدما شارك محمد رمضان برومو "الدبابة" التي رد فيها على غناء أحمد الفيشاوي نمبر 2،"مع إعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة"، أحمد الفيشاوي يرد عليه عبر ET بالعربي👇https://t.co/cdW9K0UDLG pic.twitter.com/mE3PzAxUcR — ET بالعربي (@ETbilArabi) September 21, 2020

وطرح محمد رمضان منذ أيام كليب “يا حبيبي” مع المطرب العالمي ميتر جيمس،وهو من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات ميتر جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم.

ومن جانبه إنتهي الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلم 30 مارس، وهو من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.