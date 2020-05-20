فيديو محمد رمضان عن صدام حسين يثير الجدل

المستقلة.. تعرض النجم المصري محمد رمضان لانتقادات واسعة من قبل الكويتيين، بعد تداول مقطع فيديو قديم له، يمتدح فيه “صدام حسين”، ويصفه بالأسطورة والغالي، وفي فيديو آخر أعلن أنه يحبه بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.

وبرزت على الفور انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحمد رمضان، وتحدث الكويتيون عن مساوئ صدام حسين، بما في ذلك غزو الكويت عام 1990. وتزعمت الإعلامية الكويتية مي العيدان ساحة الهجوم على رمضان من خلال حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وهاجمت مسلسله البرنس، ووصل الأمر إلى حد التعرض لوالد رمضان.

وقد بدأت القصة بخلاف بين العيدان ورمضان، حيث قامت بالسخرية من مسلسله “البرنس” الذي يعرض حاليًا في رمضان 2020، وتعمدت حرق بعضًا من أحداثه.

وقامت العيدان بنشر صورة تجمع محمد رمضان بوالده، مصحوبة بتعليقٍ، رأى فيه أغلب المتابعين تنمرًا وإهانة واضحة، حيث كتبت: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه.. واي أبوه يخرع”.

وانتقد نشطاء الإنترنت العيدان لإساءاتها لوالد رمضان، وإشاروا إلى أن الصورة ليست الأولى لوالده، فهي صورة قديمة التقطت قبل عامين، ما دفع العيدان إلى حذف الصورة.