فيديو.. محمد حماقي يتعرض لموقف طريف على خشبة المسرح بسبب الكورونا

المستقلة/منى شعلان/ أحيا المطرب محمد حماقي، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90 ، بحضور جماهيري كبير.

وقدم حماقي، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة ومن بين تلك الأغاني: ”واحدة واحدة ، أم الدنيا ، ليه بيلمونى ، نفسى ابقى جمبه ، قدام الناس ، أحلى حاجة فيكى ، جرى اية ، من قلبي بغني ، عمره مايغيب ، ياستار ، مابلاش “.

ووجه حماقي، في بداية حفله الشكر للمستشار ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ ، قائلا : “أحب أوجه الشكر للمستشار، وفي الحقيقة هذا الشكر ليس فقط مني بل من جميع العاملين بهيئة الترفيه والموسيقى والغناء والجمهور أيضًا؛ لأن المجهود الذي يبذله لإسعادنا وإسعادكم خرافي، فأنا أشكره وأحييه تحيه كبيرة من قلبي”.

وتعرض حماقي لموقف طريف على خشبة المسرح، حيث نسي كلمات إحدى أغنياته، وقال معقبا على ذلك: “إيه رأيكم فيا لما أختار أغنية ناسي كلامها؟ آه والله، منها لله الكورونا، أصل أنا من وأنا عندي 20 سنة مقعدتش 6 شهور مغنتش فيهم، دي أول مرة تحصل في حياتي، اعذروني، بس هو اللي يضحك في الموضوع إن دي الأغنية اللي اختارتها وأنا ناسي كلامها”.

من ناحية أخرى يواصل النجم محمد حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء من العام الحالي، وكانت آخر أغنياته “هو ده حبيبي” ، وطرحها الشهر الماضي ، وهى من كلمات تركي آل الشيخ، وتلحين عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم.