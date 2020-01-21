فيديو.. محلل سياسي يشبه الأزمة بين أمريكا وإيران بواقعة القتل في منزل نانسي عجرم

المستقلة/ منى شعلان/ في واقعة غريبة ، من نوعها ، علق المحلل السياسى أمجد طه، على الأزمة السياسية الحالية بين أمريكا وإيران ، بتشبيه غير متوقع .

حيث سألت مذيعة فضائية روسيا اليوم، المحلل السياسى عن رأية بشأن الأزمة الحالية ،ورد فعل إيران حول هجمات أمريكا ومقتل قاسم سليماني، فأجاب:” رد فعل زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الذي قتل شاب حاول اقتحام فيلته، كان أقوى من رد فعل إيران”.

وتابع قائلا: “لا اعتقد أن إيران ستقوم بذلك، ورأينا ردة فعل زوج نانسي عجرم ضد اللص الذي دخل بيته كانت أقوي بكثير من الصورايخ الإيرانية”. وردت المذيعة:” إجابة غريبة لم أكن أتوقعها، كيف خطر بالك هذا التشبيه”.

وفى سياق آخر ، قد وجهت القاضية غادة عون، النائب العام اللبناني، تهمة القتل العمد إلى الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتيل منزل نانسي عجرم”.

كما نفى محامى الدكتور فادى الهاشم، الشائعات المنتشرة حول التفاوض مع أهل القتيل ، ودفع مبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسى عجرم، مؤكدا أنهم فى انتظار التحقيقات ، وكلمة القضاء” .