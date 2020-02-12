فيديو : محتجون يعتدون على النائب اللبناني «سليم سعادة»

المستقلة / أكد النائب اللبناني سليم سعادة، أنه بحالة جيدة، وذلك في معرض تعليقه على تعرضه لاعتداء من جانب محتجين أوقفوا موكبه، في محاولة منهم لمنعه من حضور جلسة نيابية لمنح الثقة للحكومة.

وقال النائب سعادة من داخل المستشفى: “أنا منيح وشكرا للجميع لمحبة الناس كلها سوا شكرا”.

واحتشد آلاف المتظاهرين اليوم، أمام مبنى البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، في محاولة لمنع النواب من حضور الجلسة النيابية العامة المقررة لمنح الثقة للحكومة، وترافقت الاحتجاجات مع مواجهات مع قوى الأمن، أسفرت عن سقوط جرحى.