فيديو.. ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها وعن فستانها بمهرجان الجونة؟

المستقلة/ منى شعلان/ حرصت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة ، وكشفت تفاصيل زواجها وإطلالتها المميزة بالمهرجان.

وأوضحت ياسمين خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، عقب الحفل، أن إطلالتها في الحفل من اختيار زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قائلة: “الفستان ده ذوق جوزي ،و إنها استعانت بمنسقة الازياء كارول بو خالد والفستان من تصميم JP.

وعن حياتها الشخصية، وزواجها من أبو هشيمة، قالت:بحب أستثمر وقتى عشان كدة عملت فى كورونا حاجات كتير زى إنى أتجوزت ، الحياة الشخصية مهمة أوي وبتعمل توازن، أحمد شخصية تليق عليا، شخص قوي جدا وطموح وفيه حاجات كتير أوي شبهي، وعنده حاجات كتير مش عندي، مثلا أنا منغلقة ومش بخرج كتير ومعنديش أصحاب، لكن هو يعرف الدنيا كلها ومنفتح على العالم كله.. فبنكمل بعض”.



وأضافت ياسمين صبرى أنها طيلة الوقت تسعى للقراءة والتثقيف من نفسها، وأن القراءة بالنسبة لها لا تقتصر على السيناريوهات فحسب، خاصة أنها لا تخرج من منزلها كثيرا سوى للتصوير فقط، وكذلك كانت تخرج للجيم، حتى أصبح الجيم فى منزلها الآن، وأكدت أنها تقرأ حاليا بعض المسلسلات لخوض سباق دراما رمضان المقبل، وإنها تحضر لعدة أفلام خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الفنانة ياسمين صبرى إلى أنها تحب تقديم المسلسلات التى تهتم بمشاكل المرأة، مضيفة أنها تعتبر سنة 2020 سنةً سعيدة عليها قائلة: “الحياة حلوة”.

أضافت ياسمين أن مهرجان الجونة هو المهرجان الوحيد الذي تحرص على حضوره باستمرار، لأن به سمة العالمية بالفعل.

كما أوضحت أنها ترتدي قلادة من الياقوت أهداها لها زوجها، مؤكدة أنها أصبحت تحب الاحجار الكريمة مؤخرا، وترى أن ارتدائها لفستان أزرق وأحجار بنفس اللون يعطي أعلى درجات الطاقة.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.