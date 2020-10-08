فيديو.. ماذا قالت أمينة خليل عن خطيبها وحفل زفافها؟

المستقلة/ منى شعلان/ عن حياتها الخاصة وعن خطيبها وكيفية إحتفالها بحفل زفافها ، تحدثت الفنانة المصرية أمينة خليل ، فى لقاء مصور مقتضب ، مع Vodafone Red and eniGma magazine.

وذكرت خليل أكثر الأشياء التى تجذبها في الرجل قائلة :” أنها تهتم بصفات عديدة وهي أن يكون عاقل، دمة خفيف، حنين، عنده مبادئ، مغامر، طموح ويعرف متى يستخدم عقله ومتى يستخدم قلبه.

وتطرقت خلال لقائها عن كيفية تعاملها مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حينما تتعرض لبعض السخرية من صورها مؤكدة أنها تضحك وهذا أمر لا يسبب لها إزعاج.

أما عن أطرف موقف تعرضت له مع المعجبين روت أن أحد الأشخاص كان يريد إلتقاط صورة سيلفى معها حتى يستفز خطيبته ، ورفضت حينها أمينة خليل التصوير معه.

كما روت أيضاً عن أفضل يوم فى حياتها ، وكان مع خطيبها عمر ، أثناء تواجدهما فى الفيوم ، واصفة هذا اليوم بأنه كان مختلفا وغير تقليدي ، فلم تخرج معه على عشاء بشكل عادى بل عاشت أجواء مختلفة.

أما عن حفل زفافها قالت إنها تحب الأفراح المختلفة التي تقام على شاطئ البحر أو في جبل، ولكن في نفس الوقت تحب بعض الأمور التقليدية الكلاسيكية المصرية ولن تتنازل عنها مثل الزفة، موضحة أنها ستحاول التسمك بكل ما تريده عند إقامة حفل زفافها.

وقد احتفلت أمينة خليل بخطوبتها على رجل الأعمال عمر طه،في 15 يوليو الماضي، واقتصر الحفل على العائلتين والأصدقاء المقربين، وتستعد خلال الفترة القادمة لحفل زفافها.

يذكر أن الفنانة أمينة خليل ، يعرض لها حاليا فى دور العرض السينمائي بمصر ، فيلم “توأم روحي” ، وحقق نجاحا كبيرا ، وشاركها البطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد ومن تأليف أماني التونسي ومن إخراج عثمان أبو لبن.