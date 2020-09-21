فيديو.. ماجد المهندس يطرح أغنية “الحكم لله ثم لآل سعود” احتفالاً باليوم الوطني

المستقلة/ منى شعلان/ طرح المطرب ماجد المهندس، اليوم ، أغنية جديدة بعنوان “الحكم لله ثم لآل سعود”،بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي.

وتقول الأغنية : “يوم الوطن فرحة تعم الدار الحكم لله ثم لآل سعود”، و”اعرض بسيفك واسعد الحضاّر وانثر جديلك يا نعيم العود”.

كما طرح أيضا المهندس ، أمس ، أغنية جديدة بعنوان “حبيبتي” ، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، وحققت أكثر من 43 ألف مشاهدة فى 24 ساعة من طرحها ، وأغنية حبيبتي من كلمات فهد المساعد، وألحان ماجد المهندس، وتوزيع سيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن إحياء ماجد المهندس حفلا غنائيا تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 بعد غد الأربعاء، الموافق 23 سبتمبر، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.