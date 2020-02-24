فيديو مؤلم: أطفال إيرانيون يلفظون أنفاسهم الأخيرة بعد إصابتهم كورونا

المستقلة / تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من الأطفال وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا في إيران.

واوضح الفيديو الاطفال الإيرانيين، يتنفسون بصعوبة وهم على أسرة المستشفى إثر إصابتهم بفيروس كورونا القاتل، في مشهد مؤلم وصعب.

وأفاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن الفيديو تم تصويره من داخل مستشفى بمدينة شيراز ، جنوب وسط إيران، حيث ظهر عبر الفيديو مجموعة من الأطفال يصارعون فيروس كورونا، حيث اشتكى المواطنون في ايران الناس من نقص المساعدات الحكومية.