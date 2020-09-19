فيديو.. ليلى علوي تودع إجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى

المستقلة / منى شعلان/ ودعت الفنانة ليلى علوي ، إجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى، بمقطع فيديو لها ، أثناء جلوسها على شاطئ البحر ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلقت علوي ، على الفيديو : “أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عايزة أقوله باي باي”.

من ناحية أخري ، أعلنت الفنانة ليلى علوي، انضمامها للمبادرة الذي أطلقها مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد، لجمع التبرعات من أجل مساعدة مصابي مرفأ بيروت.

ونشرت ليلى عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، صورتها، وعلقت قائلًة: “إنني أشارك رسميًا في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة، و100٪ من أرباح هذا الإصدار المحدود ستدعم جهود الإغاثة لأولئك الموجودين حاليًا على الأرض لسد الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت”.

وأطلق زهير تلك المبادرة عن طريق طرحه “تي شيرت”، من تصميمه للبيع عبر الإنترنت، وأرباحه تذهب لإحدى الجمعيات المهتمة بتوفير التبرعات للمتضررين.