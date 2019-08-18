فيديو لمصنع الفرز والتعبئة بقاعدة محمد نجيب 18/08/2019 مقالات مشابهة تعرف علي تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لأكبر مشاريع الزراعات المحمية 18/08/2019 ارقام مهمة علي هامش افتتاح الرئيس السيسي لقطاع الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب 18/08/2019 فيديو كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب 18/08/2019 المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة فيلما تسجيليا لافتتاح الرئيس السيسي صباح السبت لمصنع الفرز والتعبئة بقاعدة محمد نجيب العسكرية 2019-08-18 waleed remaly شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest