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فيديو لمصنع الفرز والتعبئة بقاعدة محمد نجيب

18/08/2019

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة فيلما تسجيليا لافتتاح الرئيس السيسي صباح السبت لمصنع الفرز والتعبئة بقاعدة محمد نجيب العسكرية

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