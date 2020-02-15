فيديو: لطيفة تطلق مبادرة «أقوى واحدة» لتشغيل 100 أم مطلقة أو أرملة

(المستقلة) – منى شعلان/ أطلقت الفنانة التونسية لطيفة، مبادرة “أقوى واحدة” لمساعدة 100 أم مطلقة وأرملة، لتدريبهم على الخياطة والتفصيل، وتوفير وظائف لهن ، على الفور ، وذلك خلال لقائها ببرنامج “هي وبس”، مع الإعلامية “رضوى الشربينى”، على فضائية “CBC سفرة”.

وقالت لطيفة : “المساعدة سواء بكلمة أو ابتسامة أو أمل أو دعاء، واللى هعمله ده حاحة بسيطة ، وحبيت أساعد 100 أم سواء كانت أرملة أو مطلقة أو ظروفها صعبة في مصر، أياً كانت الجنسية، لأن مصر أم الدنيا، وتحتضن كل الجنسيات”.

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وأضافت :” أتمنى أن أرى السيدة المطلقة أو الأرملة أقوى واحدة فى الحياة، وهناك حالات كثيرة صعبة، وبشكر ربنا على كل النعم فى حياتى”.

وتابعت :” هتحمل تكلفة تدريب 100 إمرأة أم مطلقة أو أرملو، من خياطة وتفصيل، وأول ما يكملوا مرحلة التدريب هتكون وظايفهم موجودة ومستنياهم”.