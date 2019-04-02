فيديو..لطيفة التونسية تختتم منتدى الإعلام العربي بـ “فتنة الإرهاب”

(المستقلة)..اختتمت الفنانة التونسية لطيفة فعاليات منتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة وحفل جائزة الصحافة العربية بغناء احدى روائع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي أقيم في قاعات مركز دبي التجاري العالمي.

وحملت القصيدة معاني كثيرة من حيث اختيار المناسبة وتوقيت اطلاقها بصوت الفنانة الكبيرة لطيفة في ختام الفعاليات، لتحمل جميعها رسائل هامة أراد آل مكتوم أن تصل لأصحاب الأقلام العربية المجتمعين في المنتدى لمواجهة الأفكار المتطرفة بعيداً عن التشنج وإظهار ديننا الإسلامي الحنيف بصورته الحقيقة خصوصاً بعدما قامت قوى الظلام باختطاف الدين الإسلامي وإلصاق تهم الإرهاب به، والإسلام منها براء، وبغية الوصول الى اثراء العقول العربية والإسلامية لمحاربة تلك الأفكار المسمومة ومطالبة القامات الإعلامية بمختلف منابرهم في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، لتكون دولة الامارات العربية المتحدة رائدة النهضة والحضارة وهي من أطلقت في هذا العام 2019 “عاما للتسامح ” لتكون دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع الإماراتي والخليجي والعربي والعالمي بصورة عامة.

ويقول مطلع قصيدة “فتنة الإرهاب”:

ليس للإرهاب دين أو كتاب

هو فيما بان لي شرعة غاب

وله الأتباع في تفكيرهم

كل شيء ممكن إلا الصواب

من الجدير بالذكر أنه هذا العمل الرائع من إنتاج المكتب الإعلامي لحكومة دبي الذي اختار شركة الخوار للإنتاج الفني لتكون المنتج المنفذ لتلحين وتسجيل وتنفيذ هذا العمل موسيقياً بإشراف عام من شاعر الوطن الإماراتي علي الخوار، وألحان الملحن المبدع فهد الناصر، وغناء الفنانة القديرة لطيفة التونسية.

ولاقى هذا العمل صدى واسعاً في كافة أرجاء الوطن العربي الكبير لما يحمله من رسالة سامية تهدف إلى محاربة التطرف والإرهاب وإرساء رواسي الأمن والسلام في كافة أرجاء المعمورة.