فيديو : لطفي بوشناق يهدي الشعب المغربي أغنية بعنوان” مغرب لا يغرب”

المستقلة/ منى شعلان / طرح الفنان التونسي لطفي بوشناق، أغنية جديدة بعنوان “مغرب لا يغرب” ، مهدأة للشعب المغربي والمغاربة تخليدا للذكرى 44 لحدث المسيرة الخضراء .

وتعد هذه الأغنية بداية لسلسة أعمال فنية تجمع بين لطفى بوشتاق والشاعرة المغربية سميرة فرجي، ضمن مشروع ثنائي يتضمن أغان أخرى يرتقب خروجها قريبا على الساحة الفنية .

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة المغربية ، عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ، صورة من زيارة الفنان لطفى بوشناق لمقر سفارة المغرب بتونس ، حيث استقبله سفير المملكة حسن طارق.

وأرفقت بتعليق جاء فيه :” اللقاء كان مناسبة لتقديم الفنان التونسي لعمله الغنائي الأخير الذي يحتفي بالمغرب ، وهو في الأصل عبارة عن قصيدة غنائية للشاعرة المغربية سميرة فرجي، تحت عنوان: “مَغْرِبٌ لاَ يَغْرُبُ”.