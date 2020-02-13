فيديو.. لحظة مصادرة البحرية الأمريكية لـ150 صاروخا إيرانيا في بحر العرب

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت البحرية الأميركية،اليوم الخميس، أن سفينة تابعة لها في بحر العرب صادرت 150 صاروخا من صنع إيراني، يوم الأحد الماضي، كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وأورد بيان القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم 3 صواريخ أرض جو.

وأشار المصدر إلى أن الصواريخ الـ150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات، وأظهر مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود تفاصيل العملية العسكرية، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي وقت لاحق، قالت البحرية الأميركية إن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.