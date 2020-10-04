فيديو.. لحظة بكاء الفنان المصري جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من سرطان البلعوم

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصرى جمال يوسف ، تعافيه من مرض سرطان البلعوم الذي أصيب به في شهر أبريل الماضي وخلق حينها حالة من الحزن بين محبيه وزملائه ، ليتعاطف معه الجميع متمنياً له الشفاء العاجل.

ليخوض الفنان المصري رحلة علاجية طويلة ، حيث خضع للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع ، حتى أخبره الطبيب المعالج له ، أمس شفائه من المرض ليدخل بعدها في نوبة بكاء.

ووجه يوسف ، الشكر لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير محمد صبحي، وأيضا الفنانة وفاء عامر، على دعمهم ومؤازرتهم له خلال الفترة الماضية.

وحرصت عائلته على الاحتفال بشفائه من سرطان البلعوم، فذهبوا سويًا لمنطقة العين السخنة من أجل الاحتفال والاستجمام، بعد فترة طويلة من المعاناة مع المرض.