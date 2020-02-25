فيديو : لحظة القبض على مصاب بكورونا بالصين

لحظة القبض على مصاب بكورونا بالصين

المستقلة /تمكنت قوات الأمن الصينية من القبض على شخص مصاب بفيروس كورونا في أحد الحواجز الأمنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء عناصر الشرطة القبض على شخص مصاب بفيروس كورونا عند توقيفه بأحد الحواجز الأمنية.

لحظة القبض على مصاب بكورونا بالصين pic.twitter.com/37TeCvct27 — Яeem ღ (@reps48) February 24, 2020

وتمكنت الشرطة من معرفة إصابة سائق السيارة بالفيروس مباشرة بعد استعمال جهاز خاص بالكشف عن الفيروس، لتقوم باستدعاء أحد الأخصائيين مجهز بمعدات خاصة للتعامل بحالات الإصابة بالفيروس، ليتأكد أن السائق مصاب حقيقة بالفيروس.

وعندما اكتشف أمر السائق، حاول المقاومة وعدم الامتثال لأوامر الشرطة، وقام بنزع القناع الواقي إلا أن الشرطة تمكنت من مباغتة المريض وألقت القبض عليه.