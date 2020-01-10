فيديو : لحظة اغتيال مراسل قناة “دجلة” في الرأس

المستقلة / لحظة اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد مراسل قناة الكربولي في البصرة بطلقة في الرأس مساء اليوم الجمعة. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار ديبالا بات قريبًا من التجديد عقده مع يوفنتوس اخر الاخبار اياد علاوي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب اخر الاخبار فيلم أنا الماعز الأليف.. خبيث ورموزه عميقة اخر الاخبار حلف روسي ايراني تركي عراقي مرتقب مضاد للولايات المتحدة!! التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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