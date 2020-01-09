فيديو : لاعب ريال مدريد”مارسيلو” يوجه رسالة بالعربية للسعوديين

المستقلة/ وجه النجم البرازيلي مارسيلو مدافع فريق ريال مدريد الإسباني رسالة للسعوديين عشية مباراته ضد فالنسيا، ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في جدة.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد مقطع فيديو للظهير الأيسر مارسيلو، بعد حصة تدريبية للفريق الملكي، قال فيه باللغة العربية “شكرا على ترحيبكم“.

يذكر أن مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا تقام مساء اليوم الأربعاء، في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.