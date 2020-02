(فيديو).. لأول مرة.. هانى شاكر يغنى باللبنانى بالتعاون مع وليد توفيق

View this post on Instagram

إنتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر و النجم العربي وليد توفيق من تسجيل أغنية بعنوان "كيف بتنسى" من ألحان وليد توفيق وغناء هاني شاكر في أول تعاون بينهما وفي أول تجربة لـ أمير الغناء العربى لغناء اللهجة اللبنانية وتم تسجيل الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد وقام بتوزيعها الموزع باسم منير في استديو الرسالة بالقاهرة مع المهندس أحمد جودة. سوف تطرح الأغنية قريبا لجمهور ومحبي النجمين في هذا التعاون الذي سيشكل مفاجأة للجمهور العربي.