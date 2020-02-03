(فيديو).. لأول مرة.. هانى شاكر يغنى باللبنانى بالتعاون مع وليد توفيق

(المستقلة) – منى شعلان

أعلن الفنان «هانى شاكر» عن غنائه للمرة الأولى أغنية بعنوان «كيف بتنسى» باللهجة اللبنانية ، بتلحين الفنان اللبناني «وليد توفيق» ومن المقرر طرحها قريبًا.

ونشر الحساب الرسمي للفنان «هانى شاكر» عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستغرام» صورًا ومقطع فيديو، خلال تسجيل الأغنية، وعلق : « انتهى أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجم العربي وليد توفيق من تسجيل أغنية بعنوان كيف بتنسى، من ألحان وليد توفيق وغناء هاني شاكر، في أول تعاون بينهما، وفي أول تجربة لأمير الغناء العربى لغناء اللهجة اللبنانية»

وتابع: « الأغنية من كلمات الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد، والموزع باسم منير ، وسوف تطرح الأغنية قريبا لجمهور ومحبي النجمين في هذا التعاون الذي سيشكل مفاجأة للجمهور العربي».

من ناحية أخرى يستعد «هانى شاكر» لإحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة الموسيقار محمد الموجي.