فيديو.. كيم كارداشيان تتبرع بمليون دولار لصندوق دعم أرمينيا
المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة ، أنها ستتبرع بمليون دولار لصندوق أرمينيا ، من أجل دعم ابناء بلدها في ظل الازمات السياسية التي تواجها البلاد من خلال تقديم لهم الطعام والمأوى والرعاية الطبية.
وقالت كيم كارداشيان عبر حسابها على موقع إنستغرام : “يشرفنى جدا أن أكون جزء من الجهد العالمى لدعم armeniafund ، لقد تحدثت علانية عن الوضع الحالى فى أرمينيا وأجريت محادثات مع العديدين لزيادة الوعى بالأزمة التى لا يمكننا السماح باستمرارها.. دعائى وصلواتى مع الرجال والنساء والأطفال الشجعان..أريد أن يتذكر الجميع أنه على الرغم من المسافة التى تفصل بيننا ، فإننا لسنا مقيدين بالحدود ونحن دولة أرمينية عالمية واحدة معا”.
وأضافت نجمة تليفزيون الواقع التي تبلغ من العمر 39 عاما : “سوف أتبرع بمليون دولار لمساعدة جهودهم على الأرض وأدعوكم للانضمام لي ..سواء كنت سوف تساعد فقط في رفع مستوى الوعي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو التبرع بدولار واحد فقط ، فإن كل هذه الخطوات مهمة للمساعدة .
الجدير بالذكر أن مساعدات صندوق أرمينيا تساعد بشكل مباشر أولئك الذين تأثروا وسط الاضطرابات من خلال المساعدات الإنسانية بتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
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I’m so honored to be part of today’s global effort to support the @armeniafund. I’ve been speaking out about the current situation in Armenia and Artsakh and having conversations with so many others to bring further awareness to the crisis that we cannot allow to advance. My thoughts and prayers are with the brave men, women and children. I want everyone to remember that despite the distance that separates us, we are not limited by borders and we are one global Armenian nation together. The @armeniafund is directly helping those that have been impacted during this critical time with humanitarian aid through food, shelter, and medical care. I will be donating $1M to assist their efforts on the ground and invite you to join me. Whether you are helping with just raising awareness and posting on social media or donating just $1, every bit helps. Let’s make this our most successful fundraiser ever. Thank you so much. 🇦🇲 ❤️💙🧡
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