فيديو.. كيم كارداشيان تتبرع بمليون دولار لصندوق دعم أرمينيا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة ، أنها ستتبرع بمليون دولار لصندوق أرمينيا ، من أجل دعم ابناء بلدها في ظل الازمات السياسية التي تواجها البلاد من خلال تقديم لهم الطعام والمأوى والرعاية الطبية.

وقالت كيم كارداشيان عبر حسابها على موقع إنستغرام : “يشرفنى جدا أن أكون جزء من الجهد العالمى لدعم armeniafund ، لقد تحدثت علانية عن الوضع الحالى فى أرمينيا وأجريت محادثات مع العديدين لزيادة الوعى بالأزمة التى لا يمكننا السماح باستمرارها.. دعائى وصلواتى مع الرجال والنساء والأطفال الشجعان..أريد أن يتذكر الجميع أنه على الرغم من المسافة التى تفصل بيننا ، فإننا لسنا مقيدين بالحدود ونحن دولة أرمينية عالمية واحدة معا”.

وأضافت نجمة تليفزيون الواقع التي تبلغ من العمر 39 عاما : “سوف أتبرع بمليون دولار لمساعدة جهودهم على الأرض وأدعوكم للانضمام لي ..سواء كنت سوف تساعد فقط في رفع مستوى الوعي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو التبرع بدولار واحد فقط ، فإن كل هذه الخطوات مهمة للمساعدة .

الجدير بالذكر أن مساعدات صندوق أرمينيا تساعد بشكل مباشر أولئك الذين تأثروا وسط الاضطرابات من خلال المساعدات الإنسانية بتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية.