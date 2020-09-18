فيديو.. كيف يتذكر الجمهور الفنان خالد صالح بعد 6 سنوات على رحيله ؟

المستقلة/ منى شعلان/ نشر الفنان أحمد خالد صالح ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، مقطع فيديو يجمع صورا مرسومة لوالده الفنان الراحل خالد صالح قد نفذته إحدى محبي الفنان الراحل وتدعى “ياسمين بدر” ، رغم مرور 6 سنوات على رحيله.

وعلق صالح على الفيديو ، قائلاً :” معمول بكمية حب وموهبة ومجهود جبارة، شكراً وبراڤو أوي يا موهوبة رحمة الله عليك وعلى أحبائنا أجمعين يا والدي خالد صالح”.

كما شاركت ياسمين الفيديو عبر حسابها على إنستغرام ، معبرة عن حبها الشديد للفنان الراحل قائلة :” محبتش ممثل مصري قد ماحبيت استاذ خالد صالح ، الله يرحمه كان خير مثال للممثل الصادق فى أدائه ، فلسفته فى الحياة لما تسمعها فى أى لقاء له ، لازم تلهمك بأى شئ ، كان بيقول فى آخر لقاء له “أنا ربنا خلقني علشان أحاول ، أنا لا عمري بإيدى ولا اللى جاى بإيدى ، أنا اللى بإيدى هو اللى أنا بعمله”.

وحاز الفيديو ، على إعجاب الجمهور وعلق عدد من الفنانين بإيموجى “قلب” من بينهم صبا مبارك ، هند صبرى، محمد كيلاني ، خالد أنور ، إسلام جمال، مايان السيد ، كما جاءت تعليقات الجمهور كالتالى :” العبقري ، ممثل مش هايجي زيه تانى ، العالمى ، أعظم فنان شوفته فى حياتى”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح كان مسلسل “الفتوة” مع النجم ياسر جلال ، مى عمر ،أحمد صلاح حسنى ، أحمد خليل ،رياض الخولى ، إنعام سالوسة ، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.