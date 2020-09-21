فيديو.. كيف تحولت الفنانة جيهان خليل لصورة طبق الأصل من الرسامة فريدا كاهلو؟
المستقلة / منى شعلان / نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهي تشبه الرسامة الشهيرة فريدا كاهلو إلى حد كبير يصل إلى حد التطابق، بعد وضعها المكياج والاكسسورات التى كانت ترتديها الرسامة الشهيرة.
فريدا كاهلو ، هى فنانة مكسيكية اشتهرت برسمها للبورتريهات الذاتية ، وتعرضت لحادثة مروعة لأتوبيس عام 1925 نتج عنها أن بقيت في السرير بدون حركة لعام كامل فطلبت فرشاة وألوان وبدأت في الرسم، ومن هنا كانت بدأيتها الفنية ، وإشتهرت كاهلو ، وعرضت لوحاتها الفنية فى باريس والمكسيك.
وبعد وفاتها عن عمر يناهز 47 عاما ، تحول منزلها إلى متحف في 1958، وفي 2002 أنتج فيلم هوليودي باسمها “فريدا” من بطولة الفنانة سلمى حايك.
وفى سياق آخر ، يذكر أن آخر أعمال الفنانة جيهان خليل ، مسلسل “علامة استفهام” مع الفنان محمد رجب ، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى ، كما شاركت فى مسلسل “طلقة حظ”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر .
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#frida_kahlo de la laideur de la souffrance a beauté de l art ♥️ من قبح المعاناه الى جمال الفن #فريدا_كاهلو #تغيير_الشكل #transformation #1907 #1954 #mexico special effects makeup : @sanziibeauty photographer @mphotographyco Organisation @mohamed_hassan_12ho Stylist & Designer @emma.studio__ Coiffeur @nader_turky_official_
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