فيديو.. كيف تحولت الفنانة جيهان خليل لصورة طبق الأصل من الرسامة فريدا كاهلو؟

View this post on Instagram

#frida_kahlo de la laideur de la souffrance a beauté de l art ♥️ من قبح المعاناه الى جمال الفن #فريدا_كاهلو #تغيير_الشكل #transformation #1907 #1954 #mexico special effects makeup : @sanziibeauty photographer @mphotographyco Organisation @mohamed_hassan_12ho Stylist & Designer @emma.studio__ Coiffeur @nader_turky_official_