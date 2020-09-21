فيديو.. كيف تحولت الفنانة جيهان خليل لصورة طبق الأصل من الرسامة فريدا كاهلو؟

المستقلة / منى شعلان / نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهي تشبه الرسامة الشهيرة فريدا كاهلو إلى حد كبير يصل إلى حد التطابق، بعد وضعها المكياج والاكسسورات التى كانت ترتديها الرسامة الشهيرة.

فريدا كاهلو ، هى فنانة مكسيكية اشتهرت برسمها للبورتريهات الذاتية ، وتعرضت لحادثة مروعة لأتوبيس عام 1925 نتج عنها أن بقيت في السرير بدون حركة لعام كامل فطلبت فرشاة وألوان وبدأت في الرسم، ومن هنا كانت بدأيتها الفنية ، وإشتهرت كاهلو ، وعرضت لوحاتها الفنية فى باريس والمكسيك.

وبعد وفاتها عن عمر يناهز 47 عاما ، تحول منزلها إلى متحف في 1958، وفي 2002 أنتج فيلم هوليودي باسمها “فريدا” من بطولة الفنانة سلمى حايك.

وفى سياق آخر ، يذكر أن آخر أعمال الفنانة جيهان خليل ، مسلسل “علامة استفهام” مع الفنان محمد رجب ، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى ، كما شاركت فى مسلسل “طلقة حظ”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر .​