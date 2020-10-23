فيديو.. كليب “Positions” للنجمة أريانا جراندي يحصد 10 ملايين مشاهدة فى ساعات

المستقلة/منى شعلان/طرحت النجمة العالمية ​أريانا جراندي اغنيتها الجديدة “​positions​” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة ، فى أقل من 24 ساعة على طرحها ، واقترب الكليب من الـ 10 ملايين مشاهدة ، كما دخل ضمن الفيديوهات الأكثر متابعة في مصر.

ويأتى هذا بعدما أكدت المغنية العالمية أريانا جراندي، أنها ستصدر ألبومها الجديد خلال هذا الشهر ، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع توتير، “لا أطيق الانتظار لأقدم لكم ألبومي هذا الشهر”.

من ناحية أخرى قامت أريانا جراندي ، بتحويل مبالغ مالية عبر التحويلات البنكية الاونلاين للأشخاص الذين خسروا أعمالهم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع Page six إن أريانا جراندي تحول مبالغ ما بين من 500 إلى 1000 دولار وتتكفل بمرتبات لما يقارب من 20 ألف شخص خلال هذه الأزمة، كما وجه أحد جمهور أريانا جراندي الشكر إليها بسبب تمكنه من دفع إيجار منزله.