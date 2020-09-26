فيديو.. كليب “Better” لـ زين مالك يقترب من 6 مليون مشاهدة فى 24 ساعة

المستقلة /منى شعلان/ تصدرت أغنية “Better” ، للمغنى العالمى زين مالك ، قائمة التريند العالمى بموقع اليوتيوب ، بعد مرور 24 ساعة على طرحها ، كما حقق الكليب المصور أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للمغنى البريطاني.

وقد طرح مالك، أحدث أغانية المصورة ، بعد أيام قليلة على إستقباله مولودته الأولى من النجمة العالمية جيحى جديد ، ونشر زين البالغ من العمر 27 عاما ، عبر حسابه على إنستغرام ، صورة بالأبيض والأسود ليد الطفلة الصغيرة وهي تمسك بإصبعه وعلق على الصورة قائلاً:” طفلتنا بصحة جيدة وجميلة .. محاولة التعبير عن شعورى بالكلمات ستكون حقا مهمة مستحيلة .. فالحب الذى أشعر به لهذه الإنسانة الصغيرة هو فوق فهمى .. ممتن لمعرفتها وفخور أنها ابنتى ، وشكرا على الحياة التى سنعيشها معا”.

كما أعرب الملياردير الأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد ، عن سعادته بقدوم الطفلة الصغيرة ، ونشر رسالة له بخط يديه ، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، قائلاً: “مرحباً طفلتي الصغيرة على الأرض، دعينا نرسم المدينة ونمنحها قليلاً من الموسيقى”.