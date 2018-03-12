فيديو كليب عند قلبك لسما نوح يتخطي حاجز المليون مشاهدة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تخطي فيديو كليب المطربة الصاعدة سما نوح “عند قلبك” حاجز المليون مشاهدة خلال ثلاث ايام فقط، بعدما تم عرضه علي شاشة قناة مزيكا بشكل حصري . .

عند قلبك من كلمات سيد عبد الفتاح وهدير السعدني والحان ياسر مهران توزيع احمد اسماعيل والكليب من اخراج ابراهيم فرج ، وكانت الحملة الاعلانية برعاية شركة ميديا بلس تحت ادارة اسلام طه .

ويعتبر “عند قلبك” هو ثاني اعمال الفنانة الصاعدة سما نوح بعد كليب “من بنها” الذي حقق نجاح كبير هو الاخر

وتستعد الفنانة سما نوح الان لتحضير البوم كامل سيتم طرحة بالاسواق خلال فترة عيد الفطر المبارك وقالت في تصريح لها انها سيتم التعاون مع اسماء كبيره في الوسط مؤلفين وملحنين وموزعين .

وعن تجربتها السينمائية قالت : اتعرض عليا حجات كتير وكلها كانت غير مناسبة ومستنية الفرصة اني اظهر بشكل مناسب لطموحي وافكاري” .